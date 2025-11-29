Adana 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 29 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif sağanak yağmurlu ve bulutlu olacaktır. En düşük sıcaklık 11.7°C, en yüksek sıcaklık ise 18.4°C civarında olacaktır. Nem oranı %35 olacak, rüzgar hızı 10.8 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Atmosfer basıncı 970 mb civarında görünmektedir. Gün doğumu saati 07:31'dedir. Gün batımı saati 17:19'da gerçekleşecektir.

30 Kasım 2025 Pazar günü Adana'da şiddetli sağanak yağışların etkili olacağı öngörülmektedir. Sıcaklıklar 11°C ile 18°C arasında değişim gösterecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı artış gösterecek. Pazartesi günü hava daha sakin hale gelecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacaktır. Sıcaklık 8°C ile 20°C arasında seyredecek. Salı ve Çarşamba günleri benzer hava koşulları devam edecek. Çok bulutlu bir hava olacak. Sıcaklıklar 8°C ile 21°C arasında değişecek.

Perşembe ve Cuma günlerinde hava biraz daha açılacak. Kısmen güneşli bir görünüm bekleniyor. Sıcaklık 11°C ile 21°C arasında değişiklik gösterecektir. Bu dönemde, özellikle Pazar günü beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği dikkate alınmalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır.

Evde kaldığınızda, pencere ve kapıların su geçirmez olduğuna dikkat etmelisiniz. Su baskınlarına karşı önlemler almanız önemlidir. Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşulları daha sakinleşecek. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.