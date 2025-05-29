Adana 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Bu hava koşulları, ani su baskınları ve trafik aksaklıklarına yol açabilir. Açık alanlarda bulunanların yağışlardan korunmak için önlem alması önemlidir.

30 Mayıs Cuma günü, kısa süreli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 25°C civarında olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hafif bir rahatsızlık yaratabilir. 1 Haziran Pazar günü hava daha sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 30°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu sıcaklık, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturabilir.

Adana'nın Haziran ayı boyunca genellikle açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Haziran ayının sonlarına doğru yağışların artması bekleniyor. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına göre plan yaparken ani yağışlara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Aşırı sıcaklara karşı da önlemler almak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri ve gerektiğinde planlarını esnek tutmaları önerilir.