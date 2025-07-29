Adana 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olarak öngörülmektedir. Sıcaklıklar yüksek olacak. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 35°C, en düşük sıcaklık ise 26°C civarında gerçekleşecek. Nem oranı %83 seviyelerinde kalacak. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 1.54 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 30 Temmuz Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 34°C ile 26°C arasında değişecek. 31 Temmuz Perşembe günü hava yine kısmen güneşli kalacak. Sıcaklıklar 33°C ile 26°C arasında olacak.

Bu sıcak ve nemli hava, açık hava etkinlikleri için bazı sağlık riskleri oluşturabilir. Sıcak çarpması ve dehidratasyon gibi durumları önlemek için bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmamaya özen gösterilmelidir. Dışarı çıkılması gerektiğinde güneş koruyucu ürünler kullanılmalı, şapka gibi koruyucu aksesuarlar takılmalıdır. Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekir. Gerekli durumlarda serin ortamlarda vakit geçirmeleri önemlidir.