Adana 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu yer yer sağanaklarla geçecek. Sıcaklıkların 32°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 25°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı gün boyunca %35 ile %92 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 18 km civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 31 Ağustos Pazar günü sıcaklıklar 34°C, 1 Eylül Pazartesi 35°C, 2 Eylül Salı 34°C, 3 Eylül Çarşamba 34°C, 4 Eylül Perşembe 32°C ve 5 Eylül Cuma 34°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 23°C ile 25°C arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su içmek, vücudun su dengesini korur. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler cilt koruması açısından faydalıdır. Şapka takmak da önemlidir. Evlerde perdelerin kapalı tutulması gerekir. Fan veya klima ile iç mekanlar serin tutulmalıdır.

Sıcak çarpması belirtileri baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı ve terleme kaybıdır. Bu belirtiler görüldüğünde hemen serin bir ortama geçilmeli ve bol su içilmelidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar daha dikkatli olmalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve düzenli aralıklarla serin ortamlarda bulunulmalıdır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak sağlık sorunlarının önüne geçmeye yardımcı olur.