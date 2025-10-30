HABER

Adana 30 Ekim Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 30 Ekim'den itibaren hava durumu yazdan kalma günleri andırıyor. Gündüz sıcaklığı 29°C, hissedilen sıcaklık ise 35°C'ye kadar yükselebilir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle öğle saatlerinde dikkatli olunması öneriliyor. Rüzgar hafif esiyor ve yağış beklenmiyor. İnsanların bol su tüketimi yapması ve hafif giysiler tercih etmesi sağlıklı kalabilmek için önemlidir. Güneşten korunmak da ihmal edilmemelidir. İşte detaylar...

30 Ekim 2025 Perşembe günü Adana'da hava durumu yazdan kalma günlerin devam ettiğini gösteriyor. Gündüz sıcaklık 29°C civarında olacak. Nem oranı yüksek seyredecek. Bu durum, öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 35°C'ye kadar çıkmasına neden olabilir. Rüzgar güney yönlerden hafif esecek. Yağış beklenmiyor.

31 Ekim 2025 Cuma günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Sıcaklık yine 29°C civarında olacak. Nem oranı yüksek kalacak. Öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 35°C'ye ulaşabilir. Rüzgar hafif esecek. Yağışsız bir gün öngörülüyor.

1 ve 2 Kasım 2025 Cumartesi ve Pazar günlerinde hava koşullarının aynı şekilde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık 29°C civarında kalacak. Nem oranı yüksek olacak. Hissedilen sıcaklık 35°C'ye ulaşmasına yol açabilir. Rüzgar hafif esmesiyle yağışsız bir hafta sonu öngörülüyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekiyor. Bol su tüketimi yapılmalı. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması da önerilir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda bulunmak faydalı olacaktır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

