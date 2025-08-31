HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 31 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 33°C, gece ise 24°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor.

Adana 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
MynetYazar

1 Eylül Pazartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 34°C'ye ulaşacak. 2 Eylül Salı günü de hava sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklık 35°C civarında olacak. Bu sıcak hava koşullarının hafta boyunca devam etmesi öngörülüyor.

Adana'nın iklimi yaz aylarında yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranlarıyla karakterizedir. Ağustos ayında ortalama sıcaklık 28.6°C, Eylül ayında ise 25.7°C'dir. Bu dönemde yağış miktarı düşer. Ağustos ayında 14 mm, Eylül ayında ise 46 mm yağış beklenir.

Sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Tarım yapanlar, sulama sistemlerini günün serin saatlerinde çalıştırmalıdır. Bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmek gereklidir. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaktan korunması önemlidir.

Adana'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde gerekli önlemleri alarak, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak mümkündür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
30 Ağustos’da Jandarma tanıtıldı30 Ağustos’da Jandarma tanıtıldı
Bir haftada 2 kez intihara kalkışan şahıs ikna edildiBir haftada 2 kez intihara kalkışan şahıs ikna edildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sahibine kira gelecek! Sezonluk olacak, her yıl yenilenecek... İl il tespit edildi

Sahibine kira gelecek! Sezonluk olacak, her yıl yenilenecek... İl il tespit edildi

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında transfer açıklaması...

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında transfer açıklaması...

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde dehşet! 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp, intihar etti

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde dehşet! 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp, intihar etti

Sokak ortasında kanlı pusu! Ailesiyle alışverişinden dönerken öldürüldü

Sokak ortasında kanlı pusu! Ailesiyle alışverişinden dönerken öldürüldü

Korkutan tablo! "Bu nehri ilk kez böyle görüyorum"

Korkutan tablo! "Bu nehri ilk kez böyle görüyorum"

Ünlü yayıncı ile çalışanı arasındaki kavga gündem oldu!

Ünlü yayıncı ile çalışanı arasındaki kavga gündem oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.