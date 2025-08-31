Adana 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

1 Eylül Pazartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 34°C'ye ulaşacak. 2 Eylül Salı günü de hava sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklık 35°C civarında olacak. Bu sıcak hava koşullarının hafta boyunca devam etmesi öngörülüyor.

Adana'nın iklimi yaz aylarında yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranlarıyla karakterizedir. Ağustos ayında ortalama sıcaklık 28.6°C, Eylül ayında ise 25.7°C'dir. Bu dönemde yağış miktarı düşer. Ağustos ayında 14 mm, Eylül ayında ise 46 mm yağış beklenir.

Sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Tarım yapanlar, sulama sistemlerini günün serin saatlerinde çalıştırmalıdır. Bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmek gereklidir. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaktan korunması önemlidir.

Adana'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde gerekli önlemleri alarak, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak mümkündür.