Soğuk havayı el emeği çiçekleriyle ısıtıyor

Çocukluk tutkusunu el emeğine dönüştüren ev hanımı Şükran Karol, soğuk havaya rağmen tezgahının başından ayrılmayarak rengarenk örgü çiçek ve oyuncaklarını vatandaşlarla buluşturuyor.

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesine rağmen el işi üreticileri, tezgahlarının başında durmaya devam ediyor. Yıllardır el işi sanatıyla uğraşan ev hanımı Şükran Karol da soğuk havaya aldırış etmeden, binbir emekle hazırladığı ürünlerini sergilemeyi sürdürüyor. Özellikle renkli örgü çiçekler ve oyuncaklarla dikkat çeken tezgah, vatandaşların görselliğe olan ilgisi sayesinde canlılığını korurken, Karol üretim sürecinde gece gündüz demeden çalıştığını belirtiyor.

"GECE UYKUMDAN KALKIP MODEL ÇIKARIYORUM"

Bu işin kendisi için doğuştan gelen bir yetenek olduğunu ve çocukluğundan beri el işiyle uğraştığını belirten Şükran Karol, "Çocukluğumdan beri uğraşa uğraşa bugünlere geldik. Bu yetenek sanırım doğuştan geliyor. Gece uykumda bile aklıma bir model düştü mü, kalkıp o modeli çıkarıyorum" dedi.

"GECE GEÇ SAATLERE KADAR SÜREKLİ ÖRÜYORUZ"

Vatandaşların özellikle görsel açıdan zengin olan çiçek ve oyuncaklara yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Karol, "İnsanlar genellikle görsele ve renklere bakıyor; çiçekler ve oyuncaklar bayağı ilgi çekiyor. Çiçekleri yapmak, oyuncak örmeye göre daha zor. Burada oturduğumuz yerde, evde fırsat buldukça, hatta gece geç saatlere kadar sürekli örüyoruz. Ortalama 5 günde 10-15’e yakın çiçek ancak çıkarabiliyoruz" diye konuştu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

