Emri Macron verdi! Fransa, Akdenize'e uçak gemisinin ardından helikopter gemisi de gönderdi

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ve İran’ın misillemeleri nedeniyle Orta Doğu’daki yüksek tansiyon devam ederken Fransa'dan da yeni bir hamle geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emriyle harekete geçen Charles de Gaulle uçak gemisi bölgeye ulaşırken, Akdeniz’e amfibi helikopter gemisi de konuşlandırıldığı bildirildi.

Ulusal basının Fransa Genelkurmay Başkanlığı açıklamalarına dayandırdığı haberlere göre, “Tonnerre” isimli helikopter gemisi de “Orta Doğu’da devam eden kriz bağlamında Fransız silahlı kuvvetlerinin yeteneklerini güçlendirmek için” Akdeniz’e konuşlandırıldı.

MACRON EMİR VERDİ

Öte yandan, 3 Mart’ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Akdeniz’e hareket emri verdiği Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle de bölgeye ulaştı.

Macron Orta Doğu’daki belirsizlik karşısında Charles de Gaulle uçak gemisine, hava unsurları ve ona eşlik eden fırkateyne Akdeniz'e doğru yola çıkma emri verdiğini söylemişti.

Ayrıca Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) de Fransız fırkateyni Languedoc ve beraberinde hava savunma unsurları gönderme kararı aldığını duyurmuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

