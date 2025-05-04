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Adana 4 Mayıs Pazar hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana 4 Mayıs Pazar hava durumu tahminleri açıklandı. Bugün Adana'da hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Adana 4 Mayıs Pazar hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Adana'da 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 27°C civarında seyredecek. Nem oranı %64 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 16.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 05:42, gün batımı saati 19:30 olarak öngörülüyor.

5 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklığı 26°C civarında olacak. Az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 6 Mayıs Salı günü de benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 27°C seviyelerinde olacak.

Bu dönemde Adana'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmaları önerilir. Bu kişiler, bol su tüketmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmelidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bu, güneş çarpması riskini azaltacaktır.

Sıcak hava koşulları nedeniyle, Adana'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Bu durum, su kaynaklarının azalmasına ve tarım alanlarında sulama ihtiyacının artmasına yol açabilir. Su tasarrufu konusunda daha dikkatli olunması ve suyun verimli kullanılması önemlidir.

Adana'da 4 Mayıs 2025 Pazar günü ve takip eden günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak, hem kendi sağlığınızı hem de çevrenizi koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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