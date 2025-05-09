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Adana 9 Mayıs Cuma hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana 9 Mayıs Cuma hava durumu belli oldu. Adana'da hava durumu yer yer güneşli olacak.

Adana 9 Mayıs Cuma hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Adana'da 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu yer yer güneşli. Ardından hava bulutlanıyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 32°C, gece ise en düşük sıcaklık 17°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Adana'nın tipik iklim koşullarını yansıtmaktadır.

Hafta sonu, 10 Mayıs Cumartesi günü hava puslu güneşli olacak. Sıcaklıklar 33°C'ye kadar yükselecek. 11 Mayıs Pazar günü hava puslu güneşli devam edecek. Sıcaklıklar 31°C civarında olacak. 12 Mayıs Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 30°C civarında seyredecek. Bu dönemde sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir.

Adana'nın Mayıs ayındaki ortalama sıcaklıkları gündüz 26.7°C, gece ise 15.4°C civarındadır. Bu dönemde hava genellikle sıcak ve nemli. Zaman zaman yağışlar da görülebilir. Örneğin, 13 Mayıs Salı günü, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Bu nedenle hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşullarında, güneşin dik geldiği saatlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Ayrıca ani yağışlara karşı şemsiye veya yağmurluk bulundurmak, ıslanmalara karşı koruyacaktır. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Ayrıca gününüzün daha konforlu geçmesini sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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