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  4. Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü

Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü

26.03.2025 09:05
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Adana'da bir kişi kahvehanede okey oynayan 2 arkadaşı tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın şüphelisi kısa sürede yakalandı.

Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü

Olay, saat 23.45 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'ndeki kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, D.G. (17) kahvehaneye gelerek okey oynayan Ramazan Durak (40) ve Erkan Savan'a (35) henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tabanca ile defalarca ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Ramazan Durak ve Erkan Savan kanlar içerisinde yere yığılırken D.G. kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Kahvehanedeki arkadaşları Ramazan Durak ve Erkan Savan'ı bölgedeki özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Ramazan Durak ve Erkan Savak kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan yaklaşık 15 dakika sonra şüpheliyi yakın bölgede kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan D.G. emniyete götürüldü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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