Adana’da 3 katlı binada patlama: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adana’da müstakil bir evin 3. katında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Patlamaya ilişkin Adana Valiliği'nden açıklama geldi.

Adana’da 3 katlı binada patlama: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sularında Denizli Mahallesi 57188. Sokak'ta bulunan 3 katlı müstakil binanın çatı katında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan İbrahim M. (22) ve Şefik Ü. (37), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Adana’da 3 katlı binada patlama: 1 ölü, 1 ağır yaralı 1

BİNADAKİ PATLAMADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Şefik Ü. hayatını kaybederken, diğer yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Patlamanın nedeninin tespiti için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Adana’da 3 katlı binada patlama: 1 ölü, 1 ağır yaralı 2

PATLAMAYA İLİŞKİN ADANA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği’nden yapılan açıklamada ise inceleme ve araştırma titizlikle devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Bugün saat 21.00 sıralarında ilimiz Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi’nde bulunan üç katlı bir binanın damında, çok sayıda torpil maddesinin henüz belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucunda bir patlama meydana gelmiştir. Olayın ardından, bölgeye derhal 112 acil sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edilerek çevrede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen patlamada yaralanan (2) vatandaşımız, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış olup, olayda yaralanan (1) kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olay yerinde ilgili birimler tarafından başlatılan inceleme ve araştırma titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

