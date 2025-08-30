HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana’da 500 TL’lik şofben parası tartışmasında kiracısını darbederek öldüren ev sahibi çift tutuklandı

Adana’nın Kozan ilçesinde, 500 TL’lik şofben parası nedeniyle çıkan tartışmada, kiracısı Hüseyin Başak’ı (70) darbederek öldüren öğretmen Yener Rüzgar (42) ile eşi Nurhan Rüzgar (38) tutuklandı.

Adana’da 500 TL’lik şofben parası tartışmasında kiracısını darbederek öldüren ev sahibi çift tutuklandı

Olay, dün ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası’nda meydana geldi. Ev sahibi Yener Rüzgar, 4 yıldır kiracısı olan Hüseyin Başak’tan bozulan şofben için 500 TL para istedi. Başak, şofbeni kullanmadığını belirterek parayı vermek istemedi.

Adana’da 500 TL’lik şofben parası tartışmasında kiracısını darbederek öldüren ev sahibi çift tutuklandı 1

SOPA VE LEVYEYLE DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Yener Rüzgar ile eşi Nurhan Rüzgar, sopa ve demir levye kullanarak Hüseyin Başak’a saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Başak, darp edildikten sonra yere yığıldı. Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Başak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan çift, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Adana’da 500 TL’lik şofben parası tartışmasında kiracısını darbederek öldüren ev sahibi çift tutuklandı 2

EV SAHİBİ KARI-KOCA TUTUKLANDI

Hüseyin Başak’ın cenazesi, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldükten sonra işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak toprağa verildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir’deki orman yangını kontrol altına alındıBalıkesir’deki orman yangını kontrol altına alındı
Mısır’da tren kazası: 3 ölü, 94 yaralıMısır’da tren kazası: 3 ölü, 94 yaralı

Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray taraftarı Dursun Özbek'i istifaya davet ediyor! Kerem Aktürkoğlu kararı pahalıya patladı

Galatasaray taraftarı Dursun Özbek'i istifaya davet ediyor! Kerem Aktürkoğlu kararı pahalıya patladı

3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü

3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü

Ünlü yayıncı ile çalışanı arasındaki kavga gündem oldu!

Ünlü yayıncı ile çalışanı arasındaki kavga gündem oldu!

Korkutan tablo! "Bu nehri ilk kez böyle görüyorum"

Korkutan tablo! "Bu nehri ilk kez böyle görüyorum"

30 kez şikayet ettiği damadını, 11 kurşunla öldürdü!

30 kez şikayet ettiği damadını, 11 kurşunla öldürdü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.