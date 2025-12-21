HABER

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Van'dan İstanbul'a yat götüren TIR, Erzurum-Artvin kara yolunda motorunun ısınması sebebiyle stop etti. Kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatılırken, yaklaşık 45 ton ağırlığındaki yat yüklü TIR, 1,5 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. TIR sürücüsü Serkan Şengül, "Köprüyü çıkmak için buradan bypasa çıktık. Maalesef araba oturdu yere. Biraz zorluk çektik. Aracı kurtardık. Yola devam edeceğiz" dedi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Erzurum-Artvin kara yolunun Akdağ Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Dorsesinde 45 tona yakın yat bulunan Serkan Şengül, idaresindeki TIR, Van'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. TIR'la Erzurum'a ulaşan Şengül, yükünün yüksekliği sebebiyle çevre yolundaki köprüden geçmek yerine Erzurum-Artvin kara yoluna geçerek tali yoldan gitmek istedi. Akdağ Sanayi Sitesi önüne kadar gelen TIR, motorun ısınması üzerine kilitlendi. TIR’ın çift şeritli yolu kapatması nedeniyle ihbar üzerine bölgeye jandarma, trafik polisleri ile karayolları ekipleri sevk edildi.

Uzun araç kuyrukları oluşan TIR'ı çalıştırmak isteyen sürücü başarılı olamayınca sanayi sitesindeki iş makinesinin sürücüsü Ahmet Polat'tan yardım istendi. İş makinesine bağlanan halatla TIR'ın çekilmesine çalışıldı. Bu sırada etrafta toplanan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yaşananları görüntüledi.

KARA YOLU ULAŞIMA YENİDEN AÇILDI

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından iş makinesi yardımıyla TIR çekilerek önce otomobil ve midibüslere yol verildi. TIR'ın tamamın yoldan çıkarılmasıyla kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

"MAALESEF ARABA OTURDU YERE"

TIR sürücüsü Serkan Şengül, "Köprüyü çıkmak için buradan bypasa çıktık. Maalesef araba oturdu yere. Biraz zorluk çektik. Aracı kurtardık. Yola devam edeceğiz" dedi

