Leyla Mizrahi yatağında ölü bulundu! Türkiye'nin en zenginlerindendi... Ölüm nedeni belli oldu

Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olan İzmirli Özgörkey Ailesi'nin kızı, sosyetenin tanınmış isimlerinden Leyla Mizrahi, cumartesi sabahı İstanbul'daki evinde ölü bulundu. 32 yaşındaki Mizrahi'nin 6 ay önce anne olduğu öğrenilirken; ani ölümünün nedeni de belli oldu.

Devrim Karadağ

Leyla Mizrahi'nin ani ölümü sosyete dünyasını yasa boğdu. Türkiye'nin en zengin ailelerinden İzmirli Özgörkey Ailesi'nin kızı olan 32 yaşındaki Mizrahi, cumartesi sabahı evindeki yatağında ölü bulundu.

6 AY ÖNCE ANNE OLMUŞ

6 ay önce anne olduğu öğrenilen Mizrahi'nin ani ölümü ailesini ve sevenlerini hüzne boğdu.

Ailesi tarafından yayınlanan taziye ilanında; "Zamansız ve erken kaybımız Leyla Mizrahi’yi yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Her daim sevgi ve özlemle kalbimizde yaşatacağımız Leyla’mızın mekânı cennet, ruhu şâd olsun" ifadelerine yer verildi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre olayla ilgili soruşturma yürüten savcılık ise dün ikindi saatlerinde ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu açıkladı.

İzmir'in tanınmış iş insanlarından Kemal Aktaş ile İzmir'in köklü ailesi Özgörkey Ailesi'den Özlem Özgörkey'in kızı olan Leyla Mizrahi, 2022 yılında, Ralfi Mizrahi ile Rahmi Koç Müzesi'nde yapılan görkemli bir düğünle evlenmişti.

