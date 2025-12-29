HABER

Adana’da 7 milyon 820 bin TL’lik makaron ele geçirildi: 4 tutuklama

Adana’da piyasa değeri 7 milyon 820 bin TL olan 11 milyon 650 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, makaron kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde kamyonetler ile kente getirilen 11 milyon 650 bin adet kaçak makaron belirlenerek operasyonla ele geçirildi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 7 milyon 820 bin TL olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

