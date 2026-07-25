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Adana’da 7 yıldır firari olan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

Adana’nın Kozan ilçesinde 10 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Adana’da 7 yıldır firari olan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu suçundan aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçundan 7 yıldır aranan hükümlünün Gedikli Mahallesi’nde saklandığının tespit etmesi üzerine operasyon yapıldı. Hakkında kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 44 yaşındaki firari hükümlü F.T. yakalandı.

Hükümlü şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu
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