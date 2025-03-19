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  4. Adana'da ABD Konsolosluğu önünde 'İsrail' protestosu!

Adana'da ABD Konsolosluğu önünde 'İsrail' protestosu!

19.03.2025 00:27
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Adana'da bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıyı ABD Konsolosluğu önünde basın açıklaması yapıp, protesto etti.

Adana'da ABD Konsolosluğu önünde 'İsrail' protestosu!

İsrail'in Gazze'ye gerçekleştiği hava saldırısını protesto etmek isteyen Adana'da bazı sivil toplum kuruluşları, teravih namazı sonrası Yüregir ilçesindeki ABD Konsolosluğu önünde toplandı. Tekbir ve tevhid getiren yaklaşık 300 kişilik grup, İsrail aleyhine sloganlar attı. Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Mahmut Eraslan, mücadelenin sayıyla alakası olmadığını, Hamas'ın az sayı ile güçlü bir direniş sergilediğini söyledi. Tüm Müslümanların Gazze için ses çıkarması gerektiğini belirten Erarslan, İsrail ve ABD ürünlerine boykotlara devam edilmesini istedi. Basın açıklamasının ardından Gazze için dualar okundu. Kalabalık, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
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