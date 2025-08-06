HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Adana'da acı olay! Eşini ve evini aynı gün kaybetti: 5 bin TL ile depoda yaşıyor

Adana'da yürek parçalayan bir hikaye! Eşini ve evini aynı gün kaybeden 72 yaşındaki Mustafa Şamar, yaklaşık 5 bin lira yaşlılık aylığıyla depodan bozma, tek odalı kiralık bir evde yalnız yaşıyor. Deponun elektrik ve su faturasını ödediğini, geriye kalan tutarla da yaşamaya çalıştığını kaydeden Şamar, "Çocuklarım beni arayıp, sormuyor. Hayatımın son günlerini daha iyi şartlarda geçirmek için yardım istiyorum" dedi.

Adana'da acı olay! Eşini ve evini aynı gün kaybetti: 5 bin TL ile depoda yaşıyor

Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’ndeki Kozan Çarşısı’nda yalnız başına yaşam mücadelesi veren Mustafa Şamar, gençliğinde sigortasız olarak inşaat işlerinde çalıştı. Şamar, 1976 yılında Güler Şamar ile evlendi. Anadolu Mahallesi’nde kiraladıkları ahşap bir evde yaşamlarını sürdüren çiftin, bu evde 2 kız ve 1 erkek çocuğu dünyaya geldi.

Adana da acı olay! Eşini ve evini aynı gün kaybetti: 5 bin TL ile depoda yaşıyor 1

Yıllarca aynı evde hayatlarını sürdüren aile, zamanla sağlık sorunlarıyla karşılaştı. Güler Şamar, Alzheimer hastalığına yakalandı. Durumu ağırlaşan Şamar, 2013 yılında hastaneye kaldırıldı. Güler Şamar hastanedeyken çiftin evi sobadan sıçrayan ateş nedeniyle yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Adana da acı olay! Eşini ve evini aynı gün kaybetti: 5 bin TL ile depoda yaşıyor 2

AYNI GÜN EŞİNİ VE EVİNİ KAYBETTİ!

Evlerinin yandığını öğrenen Güler Şamar, tedavi gördüğü hastanede aynı gün rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Eşinin ölümünün ardından bir süre çocuklarının evlerinde kalan Mustafa Şamar daha sonra bir arkadaşının yardımıyla depodan bozma tek odalı bir evde yalnız yaşamaya başladı.

‘ÇOCUKLARIM BENİ ARAYIP, SORMUYOR’

Aldığı 5 bin TL yaşlılık aylığıyla deponun elektrik ve su faturasını ödediğini, geriye kalan tutarla da yaşamaya çalıştığını kaydeden Şamar, "Eşim öldükten sonra zamanla çocuklarım bana karşı ilgisiz davrandıklarını hissettim. Sürekli terslendim, istenmediğimi düşündüm. Bu yüzden yanlarından ayrıldım ve bir süre farklı kişilerin yanında kaldım. Yaklaşık 1 yıl önce bu yere taşındım ve o günden beri tek başıma yaşıyorum. Komşularım yardım ediyor. Çocuklarım beni arayıp, sormuyor. Hayatımın son günlerini daha iyi şartlarda geçirmek için yardım istiyorum” dedi.

Adana da acı olay! Eşini ve evini aynı gün kaybetti: 5 bin TL ile depoda yaşıyor 3

‘BAŞIMA BİR ŞEY GELSE KİMSENİN HABERİ OLMAYACAK’

Çocuklarından tek beklentisinin arayıp halini hatrını sormaları olduğunu söyleyen Mustafa Şamar, “Gece saatlerinde ortam tamamen karanlık oluyor, başıma bir şey gelse kimsenin haberi olmayacak. Çocuklarımdan hiçbir haberim yok, hayatta mı, değil mi bilmiyorum. En son onları arayıp, ‘Hastayım, beni buradan alın’ dedim ama beni tersleyip telefonu kapattılar. Neler yaşadığımı bir tek ben biliyorum. Uzun süredir ne doğru düzgün yemek yiyorum ne de su içebiliyorum. Sadece komşu esnaf zeytin, peynir ve yağ gibi temel ihtiyaçlarımı karşılıyor. Onların dışında kimse benimle ilgilenmiyor. Yetkililerden bana destek sağlamalarını ve kalıcı barınma alanı istiyorum” diye konuştu.

Adana da acı olay! Eşini ve evini aynı gün kaybetti: 5 bin TL ile depoda yaşıyor 4

Çarşı esnafından Ömer Kaya ise Mustafa Şamar’ın ihtiyaçlarının komşuları tarafından giderildiğini söyleyerek, "Mustafa ağabeyimiz garibandır. Kimsesiz olunca yaşaması zor oluyor. Biz esnaflar olarak elimizden geleni yapıyoruz ancak tek başına bu yaşta mücadele etmesi kendisi için kolay değil. Yetkililerden kendisine sahip çıkmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli tutuklandıİstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli tutuklandı
Kırklareli'nde aşırı sıcaklar Teke Deresi'ni susuz bıraktıKırklareli'nde aşırı sıcaklar Teke Deresi'ni susuz bıraktı

Anahtar Kelimeler:
Adana Kozan yaşlı adam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! Pedofili Epstein’ın eviden çıktı!

Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! Pedofili Epstein’ın eviden çıktı!

Bitcoin’den para çıkışı başladı!

Bitcoin’den para çıkışı başladı!

İşçileri izne çıkartan kardeşler, fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu

İşçileri izne çıkartan kardeşler, fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu

Berrin Sönmez'den Diyanet'in hutbesine 'Başörtülü' tepki

Berrin Sönmez'den Diyanet'in hutbesine 'Başörtülü' tepki

Sağanak yağmur felaket gelecek: 20 il için peş peşe uyarı

Sağanak yağmur felaket gelecek: 20 il için peş peşe uyarı

Halı yıkamacı olduğu ortaya çıkan psikolog Volkan Uçak diplomasını kaça aldığını açıkladı! Mesajlarda her şey ortaya çıktı

Halı yıkamacı olduğu ortaya çıkan psikolog Volkan Uçak diplomasını kaça aldığını açıkladı! Mesajlarda her şey ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.