HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana'da acı olay! Otomobiline yürürken fenalaşıp öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde arkadaşlarıyla otomobiline yürürken fenalaşan Ahmet Birişik (32), hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olan Birişik’in daha önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle sağlık problemleri yaşadığı belirtildi.

Adana'da acı olay! Otomobiline yürürken fenalaşıp öldü
Recep Demircan

Olay, saat 02.00 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yanındaki 2 arkadaşıyla çıktıkları mekandan otomobiline doğru yürüyen Ahmet Birişik, fenalaşarak yere düştü. Arkadaşları ve bölgedeki mahalle bekçilerinin durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların incelemesinde Birişik’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet Birişik'in ölüm haberini alan yakınları, olay yerine gelip gözyaşı döktü.

MORGA KALDIRILDI

2 çocuk babası Ahmet Birişik’in, daha önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle sağlık problemleri yaşadığı belirtildi. Birişik’in cansız bedeni, nöbetçi savcının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Birişik’in yanındaki 2 arkadaşını, ifadelerine başvurmak üzere emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştüİki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
Malatya'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıMalatya'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran bunu yaparsa 'kabus senaryosu' olur! 1 gün bile yetiyor

İran bunu yaparsa 'kabus senaryosu' olur! 1 gün bile yetiyor

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.