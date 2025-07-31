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Adana'da ailelerin arazi anlaşmazlığı kavgası silahlı çatışmaya döndü: 2 ölü, 4 yaralı

Adana'nın Karataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti. Silahlı çatışmaya dönen olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Adana'da ailelerin arazi anlaşmazlığı kavgası silahlı çatışmaya döndü: 2 ölü, 4 yaralı

Yenimurat Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ

Silahlı kavgada, Nuri K. (50) ve ağabeyi Zeynel K. (60) ile yeğeni Mehmet Mevlüt K. (28), karşı taraftan da Bayram E. (61) ile oğulları Celal (30) ve Mustafa E. (27) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nuri K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

BİR YARALI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada yaralanan 5 kişi ise Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mersin'deki Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Zeynel K. da kaldırıldığı Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Nuri K. ile Zeynel K'nin cenazesi, otopsi için morga gönderildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana kavga
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