Adana'da akılalmaz görüntüler! Tavandan çıktı: Ayağıyla aracı kullandı

Son dönemde trafik cezalarına getirilen yeni uygulamalarla vatandaşlar trafikte son derece dikkatli ilerliyor. Ancak Adana'dan gelen bir görüntü herkesi şaşkına çevirdi. Görüntülerde bir kişinin aracın açılır tavanından dışarı çıktığı ve aracı ayağıyla kullandığı görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından ekipler harekete geçti.

Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı’nda 2025 yılında otomobiliyle ilerleyen Şuayip Ö., sürücü koltuğunda ayağa kalkıp, direksiyonu da ayağıyla kontrol etti. Yüksek sesli müzik eşliğinde aracın açılır tavanından vücudunun yarısını dışarı çıkaran Şuayip Ö., akan trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerledi. Şuayip Ö., yanındaki arkadaşının cep telefonuyla kaydettiği o anları sanal medya hesabında paylaştı. Görüntünün yayılmasının ardından polis, şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

2 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Şuayip Ö., ifadesinde, “Yaptığımın yanlış olduğunun farkındayım. Pişmanım, keşke yapmasaydım” dedi. Şuayip Ö.’ye ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ ve ‘Kamunun huzurunu kaçıracak şekilde araç kullanma’ maddelerinden 2 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu. Para cezası tutarının, ihlallerin işlendiği tarihe göre düzenlendiği belirtildi.

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şuayip Ö., çıkarıldığı mahkemede ev hapsi cezasına çarptırıldı. Ayrıca Şuayip Ö. motorlu araç kullanmaya elverişli olup, olmadığının tespit edilmesi için Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

