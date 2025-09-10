HABER

Adana'da akılalmaz olay: Sokak röportajında her şeyi itiraf etmişti! Suçüstü yakalandı

Doğukan Akbayır

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Adana'daki bir şahsın, uyuşturucu ticaretinin tüm safhalarına ilişkin ifadeleri büyük ses getirmişti. Uyuşturucu ticaretinin çoğu aşamasını anlatan şahıs ve yanındaki arkadaşı, Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şahısların üzerinden 4 gram esrar, 13 uyuşturucu hap ve 3 gram kokain ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçti.

"2 MİLYONU 5 MİLYON YAPIYORSUN"

Söz konusu videoda, uyuşturucu satıcılarının 'torbacı' olarak bilinen çalışma yöntemlerini anlatan V.G. (31), "Şimdi ateş buz diye bir madde çıkmış. Bu mahallede kabul edilmez, bulamazsın. Burada esrar, kokain ve uyuşturucu hap satılır. Kokainin kilosunu 2 milyon liraya aldıysan, 5 milyon lira yapıyorsun. Böyle kolay paralar var" sözleriyle uyuşturucu ticaretini adeta tarif etti.

O ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ

Ekipler, görüntüler üzerine başlattıkları çalışmada şüphelinin kimliğini ve adresini kısa sürede tespit etti. Narkotik polisleri, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek şüpheli V.G. ile yanındaki arkadaşı R.Y.'yi (21) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında 4 gram esrar, 13 uyuşturucu hap ve 3 gram kokain ele geçirildi. Emniyette sorgulanan V.G. ile R.Y., ifadelerinde birbirlerini suçladı.

Elde edilen deliller doğrultusunda adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA

