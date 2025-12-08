HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Niğde'de sahte alkol operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

Niğde'de sahte alkol operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Ekipler tarafından kaçak ve sahte alkollü içki ile mücadele çalışmaları çerçevesinde yürütülen operasyonlarda, toplum sağlığının korunması, vergi kaybının önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 14 şişe el yapımı sahte içki ile 5,5 litre etil alkol ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit polis için taziye mesajıCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit polis için taziye mesajı
Eşini adliye önünde bıçakladı: Saldırı anı an be an güvenlik kamerasında!Eşini adliye önünde bıçakladı: Saldırı anı an be an güvenlik kamerasında!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.