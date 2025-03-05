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  4. Adana'da akıllara durgunluk veren olay! Minibüs lastiğinin içinden 10 kilogram uyuşturucu çıktı, sürücüsünün savunması 'pes' dedirtti

Adana'da akıllara durgunluk veren olay! Minibüs lastiğinin içinden 10 kilogram uyuşturucu çıktı, sürücüsünün savunması 'pes' dedirtti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.03.2025 10:24
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Adana'da minibüsün arkasındaki lastiğin içerisinde 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Aracın sürücüsü "Şeker sanıyordum" savunması yaptı.

Adana'da akıllara durgunluk veren olay! Minibüs lastiğinin içinden 10 kilogram uyuşturucu çıktı, sürücüsünün savunması 'pes' dedirtti

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda İhsan E.’nin kullandığı minibüsü durdurdu. Araç içerisinde arama yapan dedektör köpeği ‘Barbara’ yedek lastiklere tepki verdi. Lastiklerin içerisinde 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

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"ONLARI ŞEKER ZANNEDİYORDUM"

Gözaltına alınan İhsan E. sorgusunda, "Ben uyuşturucu madde kullanmam ya da satış yapmam. Poşetlerdeki maddenin uyuşturucu olduğundan haberim yoktu. Ben onları şeker zannediyordum" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu şeker lastik savunma
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