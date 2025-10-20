HABER

Kapat
Adana'da balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'nde inceleme başlatıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'nin bir bölümünde inceleme yapıldı.

Adana'da balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'nde inceleme başlatıldı

Nehrin, Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi ve Misis Köprüsü çevresinde balık ölümleri görüldü.

İhbar üzerine bölgeye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin su ve balıklardan aldığı numune, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Balık ölümlerinin tespit edildiği bölgede suyun bir kısmının siyah aktığı görüldü.

Ceyhan Nehri'nin Gözler Mahallesi'ndeki kısmında da ocak ayında balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme yapılmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Kapat
