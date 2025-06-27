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Adana'da baraj gölüne düşen yangın söndürme uçağının enkazı su yüzeyine çıkarıldı

Adana'da 19 Haziran'da baraj gölüne düşen yangın söndürme uçağının enkazı, su yüzeyine çıkarıldı.

Adana'da baraj gölüne düşen yangın söndürme uçağının enkazı su yüzeyine çıkarıldı

Kentte 19 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale sırasında su aldığı Seyhan Baraj Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının enkazını çıkartmak için çalışma başlatıldı.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri ile Adana İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, uçağın gölde battığı yeri tespit etti.

Ekipler, 27 metre derinlikteki uçak enkazını, kaldırma balonlarıyla su yüzeyine çıkardı.

Uçağın enkazı, buradan İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği görevlilerince kıyısına çekilecek.

Yangın söndürme uçağının 19 Haziran'da orman yangınına müdahale sırasında Seyhan Baraj Gölü'ne düşmesi sonucu biri yabancı uyruklu iki pilot yaralanmıştı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana baraj gölü uçak
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