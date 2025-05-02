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Adana'da bir ilginç hırsızlık! Davetsiz düğüne gitti, pasta yedi, takıları çaldı... İfadesi hepsinden daha ilginç: "Görünce dayanamadım"

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Melih Kadir Yılmaz

İlginç hırsızlığın adresi Adana oldu! Davetsiz olarak iki farklı düğüne giden 48 yaşındaki S.E. girdiği düğünlerde davetli gibi pastasını yedi. Her iki düğünde de rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve adeta düğün sahibi gibi davranan S.E., 100 bin liralık hırsızlık yaptı. İlginç hırsızlık olayı herkesi şoke ederken, hırsızın savunması daha da ilginç oldu. S.E., "Baktım düğün var, içeri girdim, pasta yedim, sonra takı töreninde paraları görünce dayanamadım çaldım" dedi.

Olaylar, Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kozan Caddesi'nde yer alan iki farklı düğün salonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şüpheli S.E., önce L.B. ve İ.S.B. çiftinin düğününe katıldı.

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"SİZ ZAHMET ETMEYİN" DEDİ, 60 BİN LİRAYI ÇALDI

Takı töreni sırasında davetlilere "Siz zahmet etmeyin, ben zarfı atarım" diyerek içerisinde para dolu olan zarfı aldı. Ancak takı kutusunun içerisine boş zarf attı. Şüpheli, bu yöntemle yaklaşık 60 bin TL çaldı.

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DÜĞÜNDEKİLERİN EŞİ, DOSTU GİBİ TAKILDI; KUTUDAKİ PARALARI SAYDI

Birkaç gün sonra benzer yöntemle A.Ü. ve S.Ü. çiftinin düğününe de giden şüpheli damat ve geline su ikram etti, çevresindekilere samimi tavırlar sergiledi. Şüpheli S.E., daha sonra "Para sayma bahanesiyle" takı kutusundaki paraları alıp saydı.

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RAHAT TAVIRLARI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Şüpheli, saydıktan bir süre sonra paraları insanlarının dikkatini çekmeden ceplerine koyup salondan çıktı. Her iki düğünün video çekimlerine de yansıyan görüntülerde, S.E.'nin rahat tavırlarla kutuya yaklaşıp paraları aldığı anlar görüldü.

İFADESİ HEPSİNDEN DAHA İLGİNÇ!

Düğün sonrası yapılan sayımlarda fark edilen eksiklikler üzerine çiftler polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yüz tanıma sistemiyle şüphelinin kimliğini tespit etti.

"PARALARI GÖRÜNCE DAYANAMADIM ÇALDIM"

Şüpheli, evine yapılan operasyonda yakalandı. Emniyete götürülen şahıs ifadesinde, "Baktım düğün var, içeri girdim, pasta yedim, sonra takı töreninde paraları görünce dayanamadım çaldım. 6 bin TL ve 200 dolar aldım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana düğün hırsızlık takı
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