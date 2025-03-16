Adana'da bir kişi kuzenini sokak ortasında öldürdü! Nedeni ise 'pes' dedirtti!

Adana'da İbrahim Y. (29), sattığı güvercin dolabının ücretini ödemeyen kuzeni Yakup Yılmaz'ı (27) sokak ortasında tabancayla öldürdü. Olay yerinden kaçan İbrahim Y., daha sonra jandarmaya teslim oldu.

SOSYAL MEDYADAN KÜFÜRLEŞTİ!

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Şeyhmurat Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Y., bir hafta önce kuzeni Yakup Yılmaz'a sattığı güvercin dolabının ücretini alamayınca ikili arasında husumet başladı. Sosyal medya üzerinden küfürleştiği öne sürülen kuzenlerden İbrahim Y., kahvaltı için gittiği ablasının evinden çıkan Yılmaz'a sokak ortasında tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Yılmaz, kanlar içinde eve sığındı. Şüpheli İbrahim Y. ise olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Evdekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Cinayet şüphelisi İbrahim Y., bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. İbrahim Y.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)