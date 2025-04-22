Adana'da bir sitenin 5'inci katında yangın çıktı! 1 kişi hayatını kaybetti

Yangın, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'ndeki Basın Sitesi'nin 5’nci katındaki dairede çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören komşular, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürüldükten sonra eve giren itfaiye görevlileri yalnız yaşayan Mustafa Özkan'ın (41), cansız bedenine ulaştı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır