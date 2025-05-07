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Adana’da buğday hasadı başladı: Zirai don verimi düşürdü

Türkiye’nin en önemli buğday üretim merkezlerinden Adana’da hasat başladı. Stratejik öneme sahip birçok ürünün ham maddesi olan buğdaydan zirai don nedeniyle yaklaşık yüzde 40’lık bir verim düşüklüğü yaşandığı ifade edildi.

Adana’da buğday hasadı başladı: Zirai don verimi düşürdü

Birçok ürünün ham maddesi olan ve savaşlar nedeniyle stratejik öneme sahip buğday hasadı için biçerdöverler Çukurova’daki tarlalarda çalışmaya başladı. Türkiye’nin en önemli hububat üretim merkezlerinden Adana’da turfanda ilk buğdayın hasadı Yüreğir ilçesine bağlı Belören Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Ülke ihtiyacının yaklaşık yüzde 4’ünü karşılayan Adana’da kıyı şeridi dışındaki bölgelerde üretim yapan çiftçiler ise ürünlerinin olgunlaşmasını bekliyor. Bu yıl kent genelinde 950 bin dekar buğday ekildi. Ancak şubat ayının sonunda yaşanan zirai don nedeniyle kıraç bölgelerde buğdayda ortalama 200-250 kilogram arasında verim alınırken ovada ise ortalama 300 kilogram verim beklendiği ifade edildi.
Geçtiğimiz sene dönüm başına ortalama 500 ile 600 kilogram arasında verim alınan buğdayda bu sene 330 bin tona yakın rekolte hedefleniyor.

"REKOLTE ÇOK DÜŞÜK"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı’na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, buğdayda rekoltenin çok azaldığını anlatarak, "Buğdayda verimler düşük. Çiftçilerimiz ortalama 200-250 kilogram verim bekliyor. Bu sene çok kurak geçti. Kurak geçen sezonda birde zirai don yaşandı. O nedenle verim kaybımız çok. En az geçen seneye oranla yüzde 40 verim düşüklüğü var. Birçok buğday sürüldü" ifadelerini kullandı.

"FİYAT 20 LİRA OLMALI"

Geçen seneye oranla rekolte azaldığı için bu sene buğday fiyatlarının 20 lira olması gerektiğini belirten Doğan, "Çiftçimiz 1 dönüme 300 kilogram verim alabilirse maliyetini ancak kurtaracak. Eğer 300 kilogramın üzerinde verim alırsa para kazanacak. Fakat şu anda 300 kilogramın üzerinde verim çok mümkün gözükmüyor. Geçen yıl buğday fiyatları ton başına 8 bin 250 lira açıklandı ve bin 750 lira destek vardı. Bu sene o destekler kalktı ve dekar başına 634 lira mazot ve gübre desteği açıklandı. Bu fiyatlar geçen senenin çok altında. 20 liranın altında fiyat çiftçiyi kurtarmaz" diye konuştu.

"DEVLETİN GEREKENİ YAPACAĞINA İNANIYORUZ"

Buğdayın bu sene yüz güldürmeyeceğini vurgulayan Doğan, "Maalesef bu sene buğdayda dışa bağımlı olacağız. Ancak çiftçiye destek verilmeli, eğer destek verilmezse gelecek sene çiftçi buğday ekmez. Çiftçi buğday ekmezse de sıkıntı olur. Devletin gerekeni yapacağına inanıyoruz" dedi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
buğday
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