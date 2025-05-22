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Adana’da dağlar zakkumların çiçek açmasıyla pembeye boyandı

Adana’da her yıl bahar mevsiminin bu zamanlarında dağ yamaçlarını saran zakkum ağaçları, pembe tonlarındaki çiçekleri ile görsel şölen sunuyor.Zehirli olması nedeniyle "ölüm çiçeği" olarak bilinen ve kıraç arazilerde gösterdiği hızlı yayılım ile dağları pembeye boyayan zakkum ağaçları çiçek açtı.

Adana’da dağlar zakkumların çiçek açmasıyla pembeye boyandı
Çiğdem Sevinç

Adana’da her yıl bahar mevsiminin bu zamanlarında dağ yamaçlarını saran zakkum ağaçları, pembe tonlarındaki çiçekleri ile görsel şölen sunuyor.

Zehirli olması nedeniyle "ölüm çiçeği" olarak bilinen ve kıraç arazilerde gösterdiği hızlı yayılım ile dağları pembeye boyayan zakkum ağaçları çiçek açtı. Kozan ilçesine bağlı Memili Mahallesi’nde dağ yamaçları başta olmak üzere birçok bölge pembe ve yeşilin tonlarıyla kaplandı. Ortaya çıkan görsel şölen, fotoğraf tutkunları başta olmak üzere doğaseverleri de bölgeye çekmeye başladı.

Doğada pembe zakkumların görselliği ile keyifli bir gün geçirdiklerini ifade eden Filiz Sakin, "Her ne kadar zehirli zakkum denilse de tıbbi alanda kullanılan bir bitki. Bu yıl biraz geç açtı. İlaç sanayisinde kullanılan bir bitki aslında. Soğuk havalardan sonra bu manzara bizleri mutlu etti" dedi.

Öte yandan doğadaki pembe şölen havadan dron ile görüntülendi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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