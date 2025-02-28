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Adana'da DEAŞ için düğmeye basıldı: Tutuklandılar

28.02.2025 10:27
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Yabancı uyruklu M.S. (33), M.H. (39), A.R. (34), A.H. (17) ile S.N.'nin (46) Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü, ayrıca 2019'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlendi. Şüpheliler Adana'daki adreslerinde yakalandı. Aralarından üçü tutuklandı.

Adana'da DEAŞ için düğmeye basıldı: Tutuklandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye ve Irak’ta silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu şüphelinin, yasa dışı yollarla Türkiye’ye girip Adana’da saklandığı bilgisine ulaştı.

Soruşturmada şüpheliler M.S., M.H., A.R., A.H. ile S.N.’nin tanınmamak ve geçimlerini sağlamak için Yüreğir ilçesinde tarım işçisi olarak çalıştığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için 25 Şubat’ta operasyon başlatan ekipler, adreslerine yapılan baskında 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S., M.H. ve A.R. tutuklandı, A.H. ile S.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Adana
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