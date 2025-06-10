HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana'da döner ustası çalışırken başından yorgun mermiyle yaralandı

Adana'da bir döner ustası iş yerinde çalıştığı sırada başına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı.

Adana'da döner ustası çalışırken başından yorgun mermiyle yaralandı
Begüm Özkaynak

Olay, 1 Haziran öğle saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir dönerci dükkânında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, döner ustası Ramazan Malgir, sipariş hazırladığı sırada nereden geldiği belirlenemeyen bir yorgun mermi iş yerinin metal tavanını delerek başına isabet etti.
Malgir'in yere yığılması üzerine mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Malgir, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yapılan ameliyatta, Malgir’in başına saplanan mermi çıkarıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Malgir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, merminin ateşlendiği silahın sahibini tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlber Ortaylı'dan Ferdi Zeyrek'e duygusal vedaİlber Ortaylı'dan Ferdi Zeyrek'e duygusal veda
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından duygulandıran paylaşımHayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından duygulandıran paylaşım

Anahtar Kelimeler:
Adana döner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Deprem sonrası Naci Görür'den kritik uyarı

Deprem sonrası Naci Görür'den kritik uyarı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Komisyon kuruldu

Bakan Yerlikaya duyurdu! Komisyon kuruldu

Rekabet Kurulu Coca-Cola hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu Coca-Cola hakkında soruşturma başlattı

Türkiye'de yılın transfer çalımı geliyor! Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ilgilendiği Leroy Sane imza aşamasında...

Türkiye'de yılın transfer çalımı geliyor! Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ilgilendiği Leroy Sane imza aşamasında...

Son ana dek yalnız bırakmadı! Defin işlemine böyle yardım etti

Son ana dek yalnız bırakmadı! Defin işlemine böyle yardım etti

Sınır dışı edilmeyi kabul etmediler! Aralarında Yasemin Acar ve Şuayb Ordu da var

Sınır dışı edilmeyi kabul etmediler! Aralarında Yasemin Acar ve Şuayb Ordu da var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.