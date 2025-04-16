HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana'da dört gün önce kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor!

Adana'nın Karataş ilçesinde dört gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, botla sulama kanalında arama yaptı.

Adana'da dört gün önce kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor!

Adana'nın Karataş ilçesinde dört gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin bulunması için yürütülen çalışmalara sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.

Kayıp çocuğu bulabilmek için çalışmalarını hava, kara ve denizden yürüten ekipler, aramaları titizlikle sürdürüyor.

AA-20250416-37652093-37652089-ADANADA_DORT_GUN_ONCE_KAYBOLAN_COCUGU_ARAMA_CALISMALARI_SURUYOR

BAŞKAN KARALAR DA BÖLGEYE GELDİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bölgeye gelerek ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra kaybolan çocuğun çadırda kalan ailesini ziyaret eden Karalar, arama çalışmalarına belediye ekiplerinin de destek verdiğini belirtti.

Karalar, çocuğun bulunması için çok sayıda kurum ve kişinin cansiparane çalıştığını dile getirdi.

Anne Karanfil Timi de arama çalışmalarına katılan herkese teşekkür ederek, "Bu acı çok kötü. İstediğim ya ölü ya diri... Allah rızası için bir çare gösterin. Duyan, gören, bilen varsa bana desin, göstersin." dedi.

Cumali Timi'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı. 12 Nisan'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda jandarma ekiplerince çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep'te acı olay! Tırın çarptığı çocuk hayatını kaybettiGaziantep'te acı olay! Tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Önder'in sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladıÖnder'in sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM'de gerilim! Genel Kurul'u terk ettiler: "Yaptığınız çok yanlış"

TBMM'de gerilim! Genel Kurul'u terk ettiler: "Yaptığınız çok yanlış"

Seçim anketi şehirlere yayıldı! Oy durumları dikkat çekti

Seçim anketi şehirlere yayıldı! Oy durumları dikkat çekti

Reuters duyurdu! ABD'nin Suriye kararı gündem oldu! Önümüzdeki haftalarda...

Reuters duyurdu! ABD'nin Suriye kararı gündem oldu! Önümüzdeki haftalarda...

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu vurdu! Real Madrid izin verirse 10 milyon Euro kasaya girecek

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu vurdu! Real Madrid izin verirse 10 milyon Euro kasaya girecek

Özgür Erdursun enflasyon ve en düşük emekli aylığı beklentisini açıkladı!

Özgür Erdursun enflasyon ve en düşük emekli aylığı beklentisini açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.