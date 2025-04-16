Adana'da dört gün önce kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor!

Adana'nın Karataş ilçesinde dört gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin bulunması için yürütülen çalışmalara sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.

Kayıp çocuğu bulabilmek için çalışmalarını hava, kara ve denizden yürüten ekipler, aramaları titizlikle sürdürüyor.

BAŞKAN KARALAR DA BÖLGEYE GELDİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bölgeye gelerek ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra kaybolan çocuğun çadırda kalan ailesini ziyaret eden Karalar, arama çalışmalarına belediye ekiplerinin de destek verdiğini belirtti.

Karalar, çocuğun bulunması için çok sayıda kurum ve kişinin cansiparane çalıştığını dile getirdi.

Anne Karanfil Timi de arama çalışmalarına katılan herkese teşekkür ederek, "Bu acı çok kötü. İstediğim ya ölü ya diri... Allah rızası için bir çare gösterin. Duyan, gören, bilen varsa bana desin, göstersin." dedi.

Cumali Timi'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı. 12 Nisan'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda jandarma ekiplerince çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır