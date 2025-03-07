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Adana’da Epilepsi hastası kadın korkuttu: Kaybolmuştu...

07.03.2025 07:21
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Adana'nın Kozan ilçesinde, epilepsi hastası Durdu Aktürk (55) yakınlarının kayıp ihbarı sonrası 13 saat süren arama çalışmalarıyla bulundu. Ağlıboğaz Mahallesi Ay Sokak'ta yaşayan Aktürk, öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Adana’da Epilepsi hastası kadın korkuttu: Kaybolmuştu...

ADANA'nın Kozan ilçesinde yakınlarının İlçeye bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Ay Sokak'ta oturan epilepsi hastası Durdu Aktürk, öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine, bölgedeki ekipler tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucunda bulundu.

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Aktürk'e ulaşamayan yakınları, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, AFAD ve Kozan Belediyesi AKOM ekipleri kayıp kadını bulmak için çalışma başlattı.

KAYIP-EPILESI-HASTASI-KADIN-13-SAATTE-B_598571_177187

13 süren arama çalışması sonucu Aktürk evinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulundu. Sağlık kontrolü için ambulans ile hastaneye kaldırılan Aktürk, daha sonra evine götürüldü. Olay sonrası, aile üyeleri büyük bir rahatlama yaşadı.

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(DHA)
Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
epilepsi Adana kayıp
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