HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da ev kurşunladıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Adana'da ev kurşunladıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

31.03.2025 16:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da alacak verecek meselesi nedeniyle bir evi kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'da ev kurşunladıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde 19 Mart'ta bir apartmanın 8'inci katındaki Kağan K'ye ait ikametin kapısı kurşunlandı.

İhbar üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince araştırma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla 3 şüphelinin olaya karıştığını belirledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan ve Kiremithane mahallelerinde iki adrese düzenlenen operasyonda, zanlılar Ü.Y, M.Ç. ve M.E. yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız tabanca ve 72 mermi ele geçirildi.

Kurşunlamayı alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği öne sürülen 3 zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Denize düşen otomobil suya gömüldü, sürücü kendi imkanları ile kurtulduDenize düşen otomobil suya gömüldü, sürücü kendi imkanları ile kurtuldu
İstanbullular Bayramda oraya akın etti! "Hem ziyaret hem ticaret"İstanbullular Bayramda oraya akın etti! "Hem ziyaret hem ticaret"
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Volkan Konak için skandal paylaşım!

Volkan Konak için skandal paylaşım!

Çok konuşulacak 'kayyum' iddiası! İsmini de verdi: "Avuçlarını ovuşturdu"

Çok konuşulacak 'kayyum' iddiası! İsmini de verdi: "Avuçlarını ovuşturdu"

Victor Osimhen'in transferini mahveden gerçek ortaya çıktı! Tam imzayı atacakken suya düştü...

Victor Osimhen'in transferini mahveden gerçek ortaya çıktı! Tam imzayı atacakken suya düştü...

'Altına hücüm başladı' piyasalar şaşkın!

'Altına hücüm başladı' piyasalar şaşkın!

Babası Erdoğan için, oğlu İmamoğlu Saraçhane'deydi!

Babası Erdoğan için, oğlu İmamoğlu Saraçhane'deydi!

İzmir'de silahlı tartışma! 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de silahlı tartışma! 3 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.