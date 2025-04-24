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Adana'da evlerinde 12 silah ele geçirilen 2 kişiden 1'i tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evlerinde 12 silah ile çok sayıda mermi ve kartuş bulunan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Adana'da evlerinde 12 silah ele geçirilen 2 kişiden 1'i tutuklandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda silah bulunduğu belirlenen Narlıca Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda 1'i ruhsatlı 4 av tüfeği, 1 havalı tüfek, 2'si kurusıkı 7 tabanca ile 338 mermi ve 160 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Bunun üzerine şüpheli Hayrettin Ö. (46) ile babası Ali Ö. (70) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hayrettin Ö. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, babası Ali Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Adana
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