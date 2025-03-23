Adana'da facia! Elektrik teli kopunca işçilerin olduğu 15 çadır alev aldı

Adana'da elektrik telinin kopması sonucu tarım işçilerinin yaşadığı 15 çadır yandı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Donğankent-Pekmezli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik teli kopup çadırlarının üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı.

Yangında tarım işçilerinin kaldığı 15 çadır yandı. Yangını fark eden işçiler hemen dışarı çıkıp canlarını kurtardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yağını söndürdü. Ancak yangın sonucu 15 çadır kullanılamaz hale geldi.

(İHA)