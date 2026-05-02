HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana'da faciadan dönüldü: Park halindeki aracın altına giren çocuk son anda kurtarıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde park halindeki bir aracın altına giren küçük çocuk, sürücüsünün fark etmeden aracı hareket ettirmesiyle çevrede bulunan bir vatandaşın dikkati sayesinde ezilmekten son anda kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir çocuk sokakta oyun oynarken terliği park halindeki bir otomobilin altına girdi. Çocuk terliği almak için eğilerek otomobilin altına girmeye çalıştı. Bu sırada çocuğu fark etmeyen sürücü, otomobili hareket ettirmek üzereyken çevrede bulunan Bahtiyar Ete durumu son anda fark etti.

ARABANIN ALTINA GİREN ÇOCUĞU SON ANDA FARK ETTİLER

Hızla müdahale eden Ete, çocuğu aracın altından çıkarıp çekerek kazanın önüne geçti. Küçük çocuğun yara almadan kurtulduğu öğrenildi. O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

"ÇOCUĞU FARK ETTİM ONU KURTARDIM"

Olayın ardından gazetecilere konuşan Bahtiyar Ete, "Çocuk oynarken terliği kaçtı o sırada bizde adama arabayı öne al çocuk terliği alsın dedik. Çocukta o sırada aracın altına girdi. Şoför tam hareket edecekti ben çocuğu fark ettim onu kurtardım. Çocuğu kurtardığım için çok mutlu oldum" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adana Otomobil çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.