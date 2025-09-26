Adana’da feci kaza: 2 infaz koruma memuru öldü, 1 yaralı

Kaza, saat 17.45 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. İnfaz koruma memurları Berk Öztürk, Beyaz Fidan Şahin ve F.B. iş çıkışı evlerine dönmek için yola aynı araca bindi. Berk Öztürk’ün kullandığı 06 AAP 684 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen B.Ö. idaresindeki 33 AVG 307 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

ARAÇTAN ÇIKARTILAN 3 KİŞİDEN 2'Sİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye cankur ekipleri, araç içerisinde sıkışan Öztürk, Beyaz Fidan Şahin ve F.B. çıkartıp ambulansla hastaneye sevk etti.

Öztürk ve Şahin hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki memurun cansız bedeni otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. F.B.’in hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kamyon sürücü ise B.Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

