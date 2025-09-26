HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana’da feci kaza: 2 infaz koruma memuru öldü, 1 yaralı

Adana’da infaz koruma memurlarının bulunduğu otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 2 infaz koruma memuru hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adana’da feci kaza: 2 infaz koruma memuru öldü, 1 yaralı

Kaza, saat 17.45 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. İnfaz koruma memurları Berk Öztürk, Beyaz Fidan Şahin ve F.B. iş çıkışı evlerine dönmek için yola aynı araca bindi. Berk Öztürk’ün kullandığı 06 AAP 684 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen B.Ö. idaresindeki 33 AVG 307 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Adana’da feci kaza: 2 infaz koruma memuru öldü, 1 yaralı 1

ARAÇTAN ÇIKARTILAN 3 KİŞİDEN 2'Sİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye cankur ekipleri, araç içerisinde sıkışan Öztürk, Beyaz Fidan Şahin ve F.B. çıkartıp ambulansla hastaneye sevk etti.

Adana’da feci kaza: 2 infaz koruma memuru öldü, 1 yaralı 2

Öztürk ve Şahin hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki memurun cansız bedeni otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. F.B.’in hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kamyon sürücü ise B.Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adana’da feci kaza: 2 infaz koruma memuru öldü, 1 yaralı 3

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

26 Eylül 2025
26 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İletişim Başkanı Duran'dan CHP'li lideri Özel'in sözlerine yanıt İletişim Başkanı Duran'dan CHP'li lideri Özel'in sözlerine yanıt
Bursa'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüdüBursa'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Anahtar Kelimeler:
Adana kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.