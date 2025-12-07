HABER

İletişim Başkanı Duran açıkladı! "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçeğe aykırı"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçeğe aykırı olup, Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde buna yönelik bir girişim veya planlama yer almamaktadır” dedi. Duran açıklamasının devamında "Kamuoyunun, sosyal medyada dolaşıma sokulan dezenformasyonlara karşı duyarlı olması önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili ortaya atılan bir iddiaya yanıt veren Bulut, gerçeğe aykırı açıklamasını yaptı.

Duran şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçeğe aykırı olup, Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde buna yönelik bir girişim veya planlama yer almamaktadır. Bilinçli veya bilinçsiz olarak paylaşılan bu tür mesnetsiz iddialar, kamuoyunu yanıltmakta ve Türkiye'nin takip ettiği güvenlik politikalarını farklı yönde etkilemeyi amaçlamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın temaslarıyla ilgili bilgiler yalnızca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı veya diğer yetkili kurum temsilcileri tarafından paylaşılmaktadır. Kamuoyunun, sosyal medyada dolaşıma sokulan dezenformasyonlara karşı duyarlı olması önem arz etmektedir."

Recep Tayyip Erdoğan İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran
