HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana'da fuhuş operasyonu: 72 milyon liralık mal varlığına el konuldu!

Adana'da çok sayıda kadını fuhuşa sürükleyen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı, 63 milyon değerinde mal varlığı ile bankada bulunan 9 milyon TL'ye el konuldu. Şebekenin polise yakalanmamak için internet tabanlı uygulamalarla haberleştiği ve fuhuş için de masaj salonu ile spa kullandıkları öğrenildi.

Adana'da fuhuş operasyonu: 72 milyon liralık mal varlığına el konuldu!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş şebekesine yönelik çalışma yaptı. Polis, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından tespit ettiği fuhuş şebekesine operasyon düzenledi.

AW443931_01

Operasyonda 5'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada yaklaşık 100 bin TL ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

MÜŞTERİLERLE İNTERNETTEN HABERLEŞİYORLARMIŞ

AW443931_02

12 kadını fuhuşa sürüklediği ve fuhuş için yer temin ettiği tespit edilen şebekenin polise yakalanmamak için internet tabanlı uygulamalarla müşterileriyle haberleştiği, fuhuş için masaj salonu ile spaları kullandıkları ortaya çıktı.

72 MİLYON TL DEĞERİNDE MAL VARLIĞI!

AW443931_03

Ayrıca polis, fuhuş suçundan elde edildiği değerlendirilen 9 milyon TL'lik banka mevduatına ve yaklaşık 63 milyon TL değerindeki 6 otomobil, 3 tır ile 8 konut ve arsa olmak üzere çok sayıda mal varlığına el koydu.

AW443931_04

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 7 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 4'ü kadın 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evinizin bulunduğu zemin güvenli mi? Haritayı paylaştıEvinizin bulunduğu zemin güvenli mi? Haritayı paylaştı
İstanbul’da ‘borsa’ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! İşte şüphelilerin isim listesi İstanbul’da ‘borsa’ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! İşte şüphelilerin isim listesi

Anahtar Kelimeler:
Adana fuhuş fuhuş operasyonu fuhuş çetesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Markası ve fotoğraflarıyla paylaşıldı

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Markası ve fotoğraflarıyla paylaşıldı

İstanbul’da ‘borsa’ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! İşte şüphelilerin isim listesi

İstanbul’da ‘borsa’ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! İşte şüphelilerin isim listesi

Türk vatandaşlarının vize kabusu! Ya randevu verilmiyor ya reddediliyor: 6 bin poundu olanlar için durum farklı

Türk vatandaşlarının vize kabusu! Ya randevu verilmiyor ya reddediliyor: 6 bin poundu olanlar için durum farklı

Evinizin bulunduğu zemin güvenli mi? Haritayı paylaştı

Evinizin bulunduğu zemin güvenli mi? Haritayı paylaştı

Acı olay: Uzman çavuş 5 aylık hamile eşini yanlışlıkla öldürdü!

Acı olay: Uzman çavuş 5 aylık hamile eşini yanlışlıkla öldürdü!

2 yıldır bu korkuyla yaşıyorlar! Sabaha kadar nöbet tutuyorlar

2 yıldır bu korkuyla yaşıyorlar! Sabaha kadar nöbet tutuyorlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.