HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana'da göle dönen yolda mahsur kalan araçtaki 2 kişi kurtarıldı

Adana'da dolu ve sağanak nedeniyle göle dönen yolda otomobilin üzerinde çıkan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir evin bahçesindeki barbeküye yıldırım düştü.

Adana’da yaklaşık 30 dakika etkili olan kuvvetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollar adeta göle dönerken, araçlarında mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ADANA'DA SAĞANAK SONRASI YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’nde suyla kaplanan yolda mahsur kalan bir otomobildeki sürücü ve yolcu, canlarını kurtarmak için aracın üzerine çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, mahsur kalan iki kişiyi kurtararak güvenli alana aldı.

Öte yandan merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde ise bir evin bahçesinde bulunan barbeküye yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle barbekü parçalanırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kent genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle birçok noktada hortum çıktığı, bazı konteynerlerin zarar gördüğü öğrenildi. Sağanak yağışın etkisini yitirdiği, ancak yer yer devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.