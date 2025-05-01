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Adana'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Adana'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Adana, 1 Mayıs Perşembe hava durumu belli oldu. Adana'da bugün hava hafif yağmurlu olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Adana'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Adana'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…
Sedef Karatay

Adana'da 1 Mayıs 2025 Perşembe günü, sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 18°C ile 22°C arasında değişmesi öngörülüyor. Yağışların yerel ve kısa süreli olması tahmin ediliyor. Bu durum, Adana'nın tipik Mayıs ayı iklimini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde, 2 Mayıs Cuma günü, hava sıcaklığının 13°C ile 23°C arasında olacağı düşünülüyor. Bir-iki kısa süreli sağanak yağış beklentisi var. 3 Mayıs Cumartesi günü, hava sıcaklığının 13°C ile 24°C arasında değişmesi bekleniyor. Kısa süreli sağanakların devam edeceği öngörülüyor. 4 Mayıs Pazar günü ise hava sıcaklığının 14°C ile 26°C arasında olacağı tahmin ediliyor. Sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu dönem boyunca, sıcaklıkların 15°C ile 27°C arasında değişmesi ve yağışların devam etmesi muhtemel.

Adana'da Mayıs ayı, ortalama 21.1°C sıcaklık ve 55 mm yağışla geçer. Bu dönemde, hava sıcaklıkları genellikle 15.4°C ile 26.7°C arasında değişir. Yağışlı gün sayısı ortalama 6'dır. Bu nedenle, Mayıs ayı boyunca hava koşullarının değişken olabileceği unutulmamalıdır.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden, kat kat giyinmek iyi bir fikirdir. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da önemlidir. Yağışların yoğun olduğu dönemlerde, trafikte dikkatli olmak ve su birikintilerinden uzak durmak gerekir. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza ve günlük yaşamınızı daha konforlu hale getirmenize yardımcı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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