Adana'da hava durumu nasıl olacak? Adana 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

Adana'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C civarında, gece ise 17°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Adana'nın Mayıs ayı için tipik değerlere işaret ediyor. Mayıs ayında ortalama yüksek sıcaklıklar 26.7°C, düşük sıcaklıklar ise 15.4°C civarındadır.

9 Mayıs Cuma günü kısmen güneşli hava bekleniyor. 10 Mayıs Cumartesi günü ise hava yine kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar, gündüz 31°C ile 34°C arasında, gece 17°C ile 18°C arasında değişecek. Bu dönemde, Adana'nın Mayıs ayı için ortalama yüksek sıcaklıkları 26.7°C, düşük sıcaklıkları ise 15.4°C seviyesinde seyredecek.

Adana'nın Mayıs ayı genellikle sıcak ve kuru geçiyor. Gündüz sıcaklıkları 25°C ile 30°C arasında, gece ise 14°C ile 18°C arasında değişiyor. Nem oranı ise %68 civarındadır.

Bu sıcak ve kuru hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecek kişilerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve bol su içmek faydalıdır. Hafif kıyafetler tercih etmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, cilt koruması için uygun ürünler kullanmak da önerilir.