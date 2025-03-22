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  4. Adana'da hırsızlık için apartmana giren kadınlar kameraya yakalandı! Çok sayıda suç kayıtları varmış

Adana'da hırsızlık için apartmana giren kadınlar kameraya yakalandı! Çok sayıda suç kayıtları varmış

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık MYNET YAZARI
22.03.2025 09:33
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Adana'nın Kozan ilçesine başka bir ilden hırsızlık amaçlı geldiği ileri sürülen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli kadın vatandaşların dikkati ve polisin zamanında müdahalesiyle yakalanıp tutuklandı.

Adana'da hırsızlık için apartmana giren kadınlar kameraya yakalandı! Çok sayıda suç kayıtları varmış

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi Şevkipaşa Sokak'ta çevreyi gözetleyen ve bir apartmana giren kadınlar, vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşlar durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, 2 şüpheli kadını yakaladı.

ÇOK SAYIDA HIRSIZLIKTAN YAPMIŞLAR

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Kadınların başka bir ilden Kozan'a hırsızlık amacıyla geldiği belirlendi. Çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan 2 kadın, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler M.Ç. ve N.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, şüpheli durumlarda anında haber veren vatandaşlara teşekkür ederken, benzer durumlarda 112 Acil Komuta Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Adana
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