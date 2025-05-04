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Adana'da jandarma cayrokopteri araziye sert iniş yaptı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, jandarmanın cayrokopteri araziye sert iniş yaptı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Cayrokopter araziye sert iniş yaptı. İçindeki iki jandarma personelimizin durumları iyi." dedi.

Adana'da jandarma cayrokopteri araziye sert iniş yaptı
Nilgün Akbıyık

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, jandarmanın cayrokopteri araziye sert iniş yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin pervaneli ve döner kanatlı hava aracı cayrokopter, henüz bilinmeyen nedenle araziye sert inişte bulundu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, olay nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Cayrokopter araziye sert iniş yaptı. İçindeki iki jandarma personelimizin durumları iyi." dedi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana jandarma
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