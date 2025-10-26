Adana’da kaçakçılık operasyonu: 18 gözaltı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yaptığı öne sürülen şahısları yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda polis 24 Ekim günü şafak vakti Ceyhan ilçesinde eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin karadan, polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ve şüphelilerin araçlarında, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 av tüfeği, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 104 sikke ve 1 obje, kaçak 900 paket sigara ile 265 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır