Kurakçıl peyzaj uygulamasıyla 70 bin ton su ve 17 milyon TL tasarruf

Manisa Büyükşehir Belediyesi, iklim krizi ve azalan su kaynaklarının korunmasına yönelik çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamalarını hayata geçirmeye devam ediyor. Kuraklığa karşı önlemler kapsamında, 2025 yılında il genelinde kavşaklar, parklar ve refüjler olmak üzere 28 bin 388 metrekarelik alanda uygulanan kurakçıl peyzaj çalışmalarıyla yıllık 70 bin ton su ve 17 milyon TL bakım maliyeti tasarrufu sağlandı.

İklim değişikliği ve yağış azlığı nedeniyle barajlar ve yeraltı su kaynaklarında ciddi sıkıntılar yaşanırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi su tasarrufuna yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen kurakçıl peyzaj uygulamalarıyla, yoğun su tüketimine neden olan geleneksel peyzaj anlayışından uzaklaşılarak doğaya uyumlu, düşük su tüketimli bitkiler tercih ediliyor. Uygulama ile hem su kullanımı hem de bakım maliyetlerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, 2025 yılı itibariyle toplam 28 bin 388 metrekarelik alanda kurakçıl peyzaj uygulaması gerçekleştirildi. Estetik görünümün yanı sıra önemli bir ekonomik kazanım da sağlayan bu uygulama sayesinde, yılda 70 bin ton su tasarrufu elde edildi. Ayrıca bakım maliyetlerinde yıllık 17 milyon TL tasarruf sağlanarak, belediye bütçesine önemli katkı sunuldu.

Kurakçıl peyzaj alanlarında modern ve verimli sulama sistemleri yaygınlaştırılarak, yeşil alanların sürdürülebilirliği sağlanıyor. Bu sayede daha az su kullanımıyla daha uzun ömürlü peyzaj alanları oluşturuluyor. Uygulama aynı zamanda iklim krizine karşı dirençli bir kent yapısının oluşturulması açısından da büyük önem taşıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘suyu tüketen değil, suyu koruyan şehir' vizyonuyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

